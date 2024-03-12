Adapazarı\'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Mersin'de 3 Kadının Kuyumcudan Hırsızlık Girişimi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak bahanesiyle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Bir şüpheli, kuyumcunun sahibini oyalarken diğer 2 kişi vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı. Hırsızlık sonrası fark edilen durum polise bildirildi ve zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası ise bir şüphelinin çaldığı tablayı elbisesinin altına gizlediği anları kaydetti.