Adapazarı'nda Alkol İçtikleri Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Alkol İçtikleri Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Adapazarı\'nda Alkol İçtikleri Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde birlikte alkol içtiği Yaşar Çınar'ı bıçaklayarak öldüren B.Ö. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın meydana geldiği adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çınar, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

26.02.2024 17:37
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde birlikte alkol içtiği Yaşar Çınar'ı bıçaklayarak öldüren, B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çınar (38) ile birlikte alkol içtiği B.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında B.Ö., Çınar'ı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan B.Ö., jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Çınar, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda Alkol İçtikleri Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'nda Alkol İçtikleri Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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