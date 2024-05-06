Adapazarı'nda Kafa Kafaya Çarpışan Araçlar Alev Aldı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Kafa Kafaya Çarpışan Araçlar Alev Aldı: 3 Yaralı

Adapazarı\'nda Kafa Kafaya Çarpışan Araçlar Alev Aldı: 3 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki SUV araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, hurdaya dönen bir araç alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen araç soğutuldu. Yaralılar ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

06.05.2024 11:27
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde iki SUV araç kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada, hurdaya dönen bir araç alev aldı.

Kaza, gece saatlerinde Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 EK 565 plakalı BMW marka SUV tarzı araç ile 16 AVH 850 plakalı Hyundai marka SUV tarzı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen 16 AVH 850 plakalı araç, alev aldı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan araca çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonrasında adrese ulaşan itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda Kafa Kafaya Çarpışan Araçlar Alev Aldı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'nda Kafa Kafaya Çarpışan Araçlar Alev Aldı: 3 Yaralı - Son Dakika
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