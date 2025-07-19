Adapazarı\'nda Kavga Paniğe Neden Oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kalabalık iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından karakola götürülen 10 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, şehrin merkezinde bulunan Yeni Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan küfürlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda taraflar birbirine saldırırken, çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekiplerinin müdahalesi neticesinde kavga son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA