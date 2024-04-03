Adapazarı\'nda oto yıkamacı silahla vurularak yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde oto yıkamacının silahla vurularak yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Tuzla Mahallesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'e ait oto yıkama dükkanı yaklaşık bir hafta önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Dükkanın kapalı olduğu saatte gerçekleşen olayda kurşunlar kapıya isabet etti. Üzerinden bir hafta geçen olayın ardından ise bölgeye motosikletle geldiği ileri sürülen bir şüpheli tarafından oto yıkama dükkanı yine kurşunlandı. Bu kez dükkan sahibi A.K. silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk etti. Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri hususa ilişkin iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA