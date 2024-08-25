Adapazarı'nda silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2'si kadın, 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı.

Çamyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada B.A. (23), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA