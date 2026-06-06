Adapazarı'nda SUV Aracın Çarptığı Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda SUV Aracın Çarptığı Kadın Yaralandı

Adapazarı\'nda SUV Aracın Çarptığı Kadın Yaralandı
06.06.2026 21:06
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinde bir SUV, 58 yaşındaki kadına çarparak yaraladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde SUV aracın yaya geçidinde çarptığı kadın yaralandı.

Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.I. idaresindeki 54 SC 056 plakalı Citroen marka SUV araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan V.B. (58) isimli kadına çarptı. Kazada kadın yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle caddede aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normal seyrine dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adapazarı'nda SUV Aracın Çarptığı Kadın Yaralandı - Son Dakika

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