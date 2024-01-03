 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adapazarı'ndaki Çocuk Parkında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Adapazarı'ndaki Çocuk Parkında Yangın Çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda oyun parkı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi olarak parkın ortasında bir araç lastiğinin yakılması iddia edildi. İnceleme başlatıldı.

Adapazarı\'ndaki Çocuk Parkında Yangın Çıktı
03.01.2024 - 18:12,  Güncelleme: 18:12
Abone Ol

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuk parkında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın neticesinde oyun parkı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tekeler Mahallesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İki kişinin parkın ortasında ısınmak için bir araç lastiğini yaktığı ve bu sebeple yangının çıktığı iddia edildi. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde park kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya, İtfaiye, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'ndaki Çocuk Parkında Yangın Çıktı - Son Dakika


18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası

Son Dakika
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 19:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Adapazarı'ndaki Çocuk Parkında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement