Adilcevaz'da Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Adilcevaz'da Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı

Adilcevaz\'da Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle minibüs takla attı, 3 kişi yaralandı.

05.01.2025 21:28
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Adilcevaz- Erciş karayolu Heybeli köyü mevkiinde meydana geldi. Adilcevaz'dan Erciş istikametine seyir halinde olan 34 UT 2198 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adilcevaz'da Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika

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