Adilcevaz\'da Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı

3.Sayfa

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Adilcevaz- Erciş karayolu Heybeli köyü mevkiinde meydana geldi. Adilcevaz'dan Erciş istikametine seyir halinde olan 34 UT 2198 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS