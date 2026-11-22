Adıyaman Altınşehir'de 21 yaşındaki genç, aracının yanında bıçakla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde aracının yanında bekleyen 21 yaşındaki genç, kimliği belirsiz şahısların bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganların kaçtığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Adıyaman'da sokak ortasında bıçaklanan genç yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde sokakta aracının yanında bekleyen Muhammed Ç. (21), yanında durarak araçtan inen kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Muhammed Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçtığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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