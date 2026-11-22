Adıyaman'da sokak ortasında bıçaklanan genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde sokakta aracının yanında bekleyen Muhammed Ç. (21), yanında durarak araçtan inen kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Muhammed Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.