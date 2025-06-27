Adıyaman Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yaz İçin Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adıyaman Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yaz İçin Destek

Adıyaman Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Yaz İçin Destek
27.06.2025 11:28  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini azaltmak için sokak hayvanları için barınakta gölgelikler ve doğal yaşam alanları oluşturdu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla başlatılan projede, hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedeflendi.

Adıyaman Belediyesi, yaz sıcaklarında sokak hayvanları için barınakta gölgelikler ve doğal yaşam alanları oluşturdu.

Yaz sıcaklıklarının etkisini artırdığı günlerde Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla, belediyeye ait hayvan barınağında doğal yaşam alanları oluşturuldu, sıcak saatlerde hayvanların korunabilmesi için gölgelikler yapıldı.

7 dönümlük alan üzerinde kurulu olan barınağın 2 dönümünü kapalı, 5 dönümünü ise açık doğal yaşam alanı olarak oluşturdu. 8 ay önce inşa edilen toprak evlerin üzerine ise gölgelikler yerleştirildi. Bu sayede hayvanların hem toprakla temas ederek serinlemeleri hem de güneşten korunarak günün sıcak saatlerini daha sağlıklı şartlarda geçirmeleri sağlandı.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara yaz boyunca sokak hayvanları için kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, 7 gün 24 saat hizmet veren Patibulans aracıyla sahada müdahalelerde bulunuldu. Vatandaşlardan, ihbar ve taleplerini 153 Beyaz Masa hattı üzerinden belediyeye iletmeleri istendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yaz İçin Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

11:44
Yatırımcı şaşkın Altında çok sert düşüş
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
10:24
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran’a tekrar saldıracak
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:21:47. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yaz İçin Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.