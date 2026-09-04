Adıyaman Besni'de iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Besni'de iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Adıyaman Besni\'de iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Tekağaç köyü yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Tekağaç köyü yakınlarında meydana geldi. M.B. idaresindeki 02 FD 673 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki 02 KK 952 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler M.B. ve A.T. ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Besni, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman Besni'de iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

20:27
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
19:59
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
19:43
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
18:30
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 20:45:24. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Besni'de iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement