Adıyaman Besni'de Merinos Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de Merinos Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, ölen yaralanan olmadı

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Adıyaman Besni\'de Merinos Kavşağı\'nda iki otomobil çarpıştı, ölen yaralanan olmadı
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Merinos Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu. Sık sık kazaların yaşandığı kavşakta olay tepkiye yol açtı, araçlar polis incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelen Merinos Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Mithat Y. idaresindeki 02 ADJ 402 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 13 AD 615 plakalı otomobil, Besni ilçe merkezinde bulunan Merinos Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kazanın meydana geldiği Merinos Kavşağında kazaların sık sık meydana gelmesi tepkilere de neden oldu.

Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman3. SayfaMerinosGüncelPolisBesniSon Dakika

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