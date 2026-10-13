Adıyaman Besni\'de şiddetli sağanak, bazı yollarda çökmeye neden oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, ilçenin çeşitli noktalarında yol çökmelerine neden oldu.

Besni ilçesinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ilçenin farklı noktalarında yollar zarar gördü. Şiddetli yağışın ardından ilçenin farklı noktalarındaki bazı yollarda da çökmeler meydana geldiği öğrenildi.

Yağışın neden olduğu olumsuzlukların ardından Besni Belediyesi itfaiye ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğü öğrenildi.