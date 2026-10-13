Adıyaman Besni\'de şiddetli sağanak, bazı yollarda çökmeye neden oldu

Adıyaman Besni'de şiddetli sağanak, bazı yollarda çökmeye neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, çeşitli noktalarda yol çökmelerine neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken günlük yaşam olumsuz etkilendi; Besni Belediyesi itfaiye ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, ilçenin çeşitli noktalarında yol çökmelerine neden oldu.
Besni ilçesinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ilçenin farklı noktalarında yollar zarar gördü. Şiddetli yağışın ardından ilçenin farklı noktalarındaki bazı yollarda da çökmeler meydana geldiği öğrenildi.
Yağışın neden olduğu olumsuzlukların ardından Besni Belediyesi itfaiye ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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