Adıyaman'da 120 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da 120 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi, yedikleri yemek sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

16.05.2024 01:24
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Adıyaman'da 120 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan inşaat işçilerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 120 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika

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