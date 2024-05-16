Adıyaman\'da 5 Ay Sonra Ölü Bulunan Kişinin Cesedi Konteyner İçerisinde Bulundu

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Adıyaman'da yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin edilen bir kişinin cesedi konteyner içerisinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi K2-B Konteyner Kent Y sokak içerisinde 71 yaşındaki Hasan Çetinkaya'ya ait konteynerden kokuların gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde konteyner kapısını açarak içeriye girdi. Ekipler girdikleri konteyner içerisinde yalnız yaşayan Hasan Çetinkaya'nın cesediyle karşılaştı. Yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin edilen ve çürümeye başlayan cesette polis ekipleri incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemelerin ardından konteynerde belediye ekiplerince ilaçlama çalışması yapıldı. Tamamlanan ilaçlama sonrası çürümeye başlayan Çetinkaya'nın cesedini konteyner içerisinden çıkardı. Ceset, cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hasan Çetinkaya'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN