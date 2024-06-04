Adıyaman'da 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Adıyaman'da bir okulda bulunan 5 lise öğrencisi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 18:08
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Adıyaman'da 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da lise öğrencisi 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde bulunan bir okulda 5 öğrenci, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Durum üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 lise öğrencisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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