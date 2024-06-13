Adıyaman'da 60 Adet Sahte Zeytin Yağı Ele Geçirildi

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Adıyaman'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 60 adet 18 litre sahte zeytin yağı ele geçirdi.

Adıyaman'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bir gıda işletmecisinin deposunda bulunan zeytin yağlarını inceledi. 189 litrelik zeytin yağı tenekelerinin üzerindeki firma bilgilerini kontrol eden görevliler, barkot ve diğer bilgilerin sahte olduğunu tespit etti.

Zeytin yağından alının numunelerde karışım olduğunu ortaya çıkan sahte zeytin yağlarına el konuldu. 60 adet 18 litrelik zeytin yağına el koyan ekipler, işletmeye idari soruşturma başlattı. - ADIYAMAN