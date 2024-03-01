Adıyaman'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuya neden oldu

Adıyaman\'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuya neden oldu

Adıyaman-Kahta Karayolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

01.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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Adıyaman'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın korkuya neden olurken olay itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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