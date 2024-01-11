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Adıyaman'da Aracında Kendini Vuran Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da Aracında Kendini Vuran Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde park ettiği aracının içerisinde tüfekle kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Hasan P., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulunuyor.

Adıyaman\'da Aracında Kendini Vuran Kişi Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:09
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Adıyaman'da park ettiği aracının içerisinde tüfekle kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğriçayı Parkı içerisine gelen Hasan P. (30), park ettiği aracının içerisinde pompalı av tüfeğiyle kendine ateş etti. Hasan P.'yi araç içerisinde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ardından kendi araçlarıyla bir hastaneye getirdi. Hasan P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri araçta ve olayda kullanılan tüfekte incelemelerde bulundu. Hasan P.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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