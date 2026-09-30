Adıyaman'da asayiş uygulamasında 22 sürücüye 206 bin 13 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Adıyaman'da asayiş uygulamasında 22 sürücüye 206 bin 13 lira ceza kesildi

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Adıyaman\'da asayiş uygulamasında 22 sürücüye 206 bin 13 lira ceza kesildi
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül 2026'da 21.00-23.00 arasında kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 1 bin 341 şahıs, 314 araç ve 68 motosiklet kontrol edilirken 22 sürücüye toplam 206 bin 13 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, asayiş suçlarının önlenmesi, suçlara karışan şahısların yakalanması ve huzur ortamının sağlanması amacıyla 26 Eylül 2026 tarihinde 21.00-23.00 saatleri arasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 10 sabit nokta, 14 seyir halinde ve vatandaşların yoğun olduğu 72 bölgede düzenlenen uygulamaya 45 ekip ve 149 personel katıldı. Uygulamada 1 bin 341 şahıs, 314 araç ve 68 motosiklet kontrol edilirken, 22 araç sürücüsüne toplam 206 bin 13 lira idari para cezası uygulandı. Kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da asayiş uygulamasında 22 sürücüye 206 bin 13 lira ceza kesildi - Son Dakika
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