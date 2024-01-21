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Adıyaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Yeni Mahalle 25137 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da bir binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
21.01.2024 - 09:58,
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Adıyaman'da, bir binanın çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 25137 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan ve korkuya neden olan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binada maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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