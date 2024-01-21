Adıyaman\'da bir binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da, bir binanın çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 25137 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan ve korkuya neden olan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binada maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN