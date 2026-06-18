Adıyaman'da, buğday tarlasında meydana gelen yangın 45 dönümlük alanı küle çevirdi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı İpekli Köyü yakınlarında yakılan anız yangını çevrede bulunan henüz biçilmemiş buğday tarlasına sıçradı. Alev alev yanan buğdayları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 45 dönümlük buğday tarlası küle döndü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Buğday Tarlası Yangını - Son Dakika
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