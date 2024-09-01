Adıyaman'da cinnet getiren şahıs eşini vurup intihar etti - Son Dakika
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Adıyaman'da cinnet getiren şahıs eşini vurup intihar etti

Adıyaman\'da cinnet getiren şahıs eşini vurup intihar etti

Adıyaman'da bir şahıs, tartışma sonrası eşini silahla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olayı duyan vatandaşlar polise haber verirken, çocuklar polis ekipleri tarafından güvende tutuldu. Polis, aileler arasında olumsuzlukların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

01.09.2024 02:53
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Adıyaman'da, cinnet getiren şahıs, 3 çocuk annesi eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan evlerinde oturan Merve Daşcan (25), ile eşi Ekrem Daşcan (36), arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası cinnet getiren Ekrem Daşcan, eline aldığı tabancayla eşini kovaladı. Eşini evlerinin giriş kısmında yakalayan Ekrem Daşcan, Merve Daşcan'ı başından vurdu. Eşini öldüren Ekrem Daşcan daha sonra aynı tabancayla eşinin cenazesi başında kendi canına kıydı. Silah sesleri ve evde bulunan 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukların çığlık seslerini duyan vatandaşlar, olay yerine koşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Merve ve Ekrem Daşcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Merve ve Ekrem Daşcan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşanılan vahşete şahit olan çocuklar ise polis ekiplerince alınarak olay yerinden götürüldü.

Polis ekipleri yaşanılan olay sonrası Merve ve Ekrem Daşcan'ın ailelerinin bir birine saldırmaması ve olumsuzlukların olmaması için morgda güvenlik önlemleri aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da cinnet getiren şahıs eşini vurup intihar etti - Son Dakika

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