Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çırçır fabrikasında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyünde H.O'ya ait çırçır fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Çırçır Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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