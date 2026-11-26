Adıyaman'da, otomobilin çarpmış olduğu çizgili sırtlan telef oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlana, plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesinde yer alan çizgili sırtlan otomobilin çarpmasının etkisiyle yola savrularak telef oldu.