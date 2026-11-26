Adıyaman'da çizgili sırtlan plakası belirlenemeyen aracın çarpmasıyla telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sayören Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlana plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlan telef oldu.
Adıyaman'da, otomobilin çarpmış olduğu çizgili sırtlan telef oldu.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlana, plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesinde yer alan çizgili sırtlan otomobilin çarpmasının etkisiyle yola savrularak telef oldu.
Kaynak: İHA
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