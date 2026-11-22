Adıyaman'da çocuk, iddiaya göre arkadaşının köpeğinin saldırısında yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde 15 yaşındaki çocuk, iddiaya göre arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Örenli Mahallesi'nde H.D. (15), iddiaya göre arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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