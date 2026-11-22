Adıyaman'da arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Örenli Mahallesi'nde H.D. (15), iddiaya göre arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.