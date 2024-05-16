Adıyaman'da çürümeye başlayan erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da çürümeye başlayan erkek cesedi bulundu

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Adıyaman'da, yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin edilen bir kişinin cesedi konteyner içerisinde bulundu. Cesedin çürümeye başladığı belirlendi.

16.05.2024 22:34
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Adıyaman'da çürümeye başlayan erkek cesedi bulundu

Kişinin yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin ediliyor

Gelen kokular üzerine kişinin cesedi bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin edilen bir kişinin cesedi konteyner içerisinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi K2-B Konteyner Kent Y sokak içerisinde 71 yaşındaki Hasan Çetinkaya'ya ait konteynerden kokuların gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde konteyner kapısını açarak içeriye girdi. Ekipler girdikleri konteyner içerisinde yalnız yaşayan Hasan Çetinkaya'nın cesediyle karşılaştı. Yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin edilen ve çürümeye başlayan cesette polis ekipleri incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemelerin ardından konteynerde belediye ekiplerince ilaçlama çalışması yapıldı. Tamamlanan ilaçlama sonrası çürümeye başlayan Çetinkaya'nın cesedini konteyner içerisinden çıkardı. Ceset, cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hasan Çetinkaya'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da çürümeye başlayan erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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