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Adıyaman'da Fırında Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Adıyaman'da Fırında Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü

Adıyaman'da bir şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan bir kişiyi fırında bıçaklayarak öldürdü. Olayda ağır yaralanan kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen kişinin depremde ailesini kaybettiği ve kardeşiyle birlikte esnaflık yaptığı öğrenildi. Katil zanlısı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman\'da Fırında Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü
01.01.2024 - 22:08,
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Husumetlisini fırında bıçaklayarak öldürdü

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir şahıs fırında karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ramazan Karataş ile Mehmet D., Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırında karşılaştı.

Fırın içerisinde tartışmaya başlayan Ramazan Karataş ile Mehmet D., kavga etmeye başladı. Bu esnada Mehmet D., yanında bulundurduğu bıçakla Ramazan Karataş'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Ramazan Karataş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ramazan Karataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırılan Ramazan Karataş'ın 6 Şubat depreminde annesini, babası olmak üzere bir çok yakınını kaybettiği hayatta kalan erkek kardeşiyle birlikte esnaflık yaptığı öğrenildi. Öte yandan Ramazan Karataş'ın ölümüne neden olan Mehmet D., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ramazan Karataş, Adıyaman, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Fırında Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika


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