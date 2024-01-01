Adıyaman\'da Fırında Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü

Husumetlisini fırında bıçaklayarak öldürdü

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir şahıs fırında karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ramazan Karataş ile Mehmet D., Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırında karşılaştı.

Fırın içerisinde tartışmaya başlayan Ramazan Karataş ile Mehmet D., kavga etmeye başladı. Bu esnada Mehmet D., yanında bulundurduğu bıçakla Ramazan Karataş'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Ramazan Karataş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ramazan Karataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırılan Ramazan Karataş'ın 6 Şubat depreminde annesini, babası olmak üzere bir çok yakınını kaybettiği hayatta kalan erkek kardeşiyle birlikte esnaflık yaptığı öğrenildi. Öte yandan Ramazan Karataş'ın ölümüne neden olan Mehmet D., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.