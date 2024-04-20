Adıyaman\'da Genç Kız İntihar Etti

Adıyaman'da bir genç kız kendisini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2279 Sokak içerisinde ikamet eden S.Y. (15), kendini iple astı. S.Y'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y'nin öldüğünü belirledi. Cenazenin polis ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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