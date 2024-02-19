Adıyaman'da hafriyat yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hafriyat yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

Adıyaman\'da hafriyat yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada kamyon sürücüsü Muhammed Erdem B., yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.02.2024 17:46  Güncelleme: 17:47
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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Erdem B., idaresindeki 23 EZ 257 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Adıyaman merkeze bağlı İndere (Zey) Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Muhammed Erdem B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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