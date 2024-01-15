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Adıyaman'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ö. adlı şahsı yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman\'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
15.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:39
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Adıyaman'da hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah ve Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. adlı şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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