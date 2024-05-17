Adıyaman\'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.T., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN