Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelisi 7 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelisi 7 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman\'da Hırsızlık Şüphelisi 7 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman'da yapılan şafak operasyonuyla yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahısların 10 evden hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı iddia ediliyor. Yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çaldıkları belirtilen şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.

22.07.2024 09:23
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Adıyaman'da polis ekiplerince yapılan şafak operasyonuyla yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 şahıs, adliyeye sevke edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde 10 evden hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı iddia edilen A.B., B.B., Ö.F.K., A.Y., M.F.A., M.T. ve Z.A.B., isimli şahıslara yönelik Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince fiziki ve teknik takibe alınmış ve şahısların adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmişti. 6 Farklı adreste gözaltına alınan toplam 7 şahıs, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, şahısların soydukları evlerden yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çaldıkları belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelisi 7 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelisi 7 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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