Adıyaman\'da iddiaya göre çadır çekerken 1. kattan düşen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da iddiaya göre çadır çekerken 1. kattan düşen 1 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Malazgirt Mahallesi 2315 Sokak'ta iddiaya göre çadır çekerken dengesini kaybeden 1 kişi 1. kattan düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili işlem başlatıldı.
Adıyaman'da çadır çekerken 1. kattan düşen 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Malazgirt Mahallesi 2315 Sokak'ta Mahmut Ç., iddiaya göre çadır çektiği sırada dengesini kaybederek 1. kattan aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatıldı.
Kaynak: İHA
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