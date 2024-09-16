Adıyaman\'da İnşaat İşçisi Yaralandı

3.Sayfa

Adıyaman'da bir inşaatın merdivenlerinden düşerek yuvarlanan işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2698. sokakta bulunan yapımı devam eden bir inşaatta çalışan A.B., isimli yabancı uyruklu işçi dengesini kaybettiği merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN