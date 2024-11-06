Adıyaman\'da İşçi Tahta Düşmesiyle Yaralandı

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Adıyaman'da, başına tahta düşen bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi İmamı Azam Cami yakınlarında tadilatı yapılan 2 katlı bir evin teras katından düşen tahta Ahmet Ristan (33), isimli işçinin başına düştü. Başından yaralanan işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN