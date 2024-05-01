Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve yavruları kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve yavruları kurtarıldı

Adıyaman\'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve yavruları kurtarıldı

Adıyaman merkezinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bina sakinlerinin ses çıkaran kedileri fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri, banyo penceresinden havalandırma penceresine girerek, anne kedi ve yavrularını kurtardı.

01.05.2024 16:04  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Adıyaman merkez Yenimahalle 2607 sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın havalandırma boşluğuna giren kedi 3 yavru dünyaya getirdi.

Havalandırma boşluğunda sürekli ses çıkaran kedileri fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir evin banyo penceresinden havalandırma penceresine girerek, anne kedi ve 3 yavrusunu kurtardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, kedi, Kurtarma, Hayvanlar, Olaylar, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve yavruları kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 16:37:52. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve yavruları kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement