Adıyaman\'da İtfaiye Tankeri Devrildi: 1 Yaralı

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Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde meydana gelen örtü yangınına giden itfaiye tankeri kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Gebeli ve Koru köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını için su taşıyan 02 BB 257 plakalı itfaiye tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada tanker içerisinde bulunan Mahmut Maksut Ö., isimli kişi yaralandı. Yaralı itfaiye personeli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN