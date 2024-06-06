Adıyaman'da Kalıcı Konut İnşaatında Konteyner Yangını

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kalıcı konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim olarak yandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Nasırlı köyünde yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarında çalışan işçilerin kaldığı 4 adet konteyner gece geç saatlerde yandı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN