Adıyaman'da Kalıcı Konut İnşaatında Konteyner Yangını - Son Dakika
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Adıyaman'da Kalıcı Konut İnşaatında Konteyner Yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerler gece geç saatlerde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın, elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma devam ediyor.

06.06.2024 10:04
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kalıcı konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim olarak yandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Nasırlı köyünde yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarında çalışan işçilerin kaldığı 4 adet konteyner gece geç saatlerde yandı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kalıcı Konut İnşaatında Konteyner Yangını - Son Dakika

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