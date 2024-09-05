Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü, Kontrolden Çıkan Araçla Elektrik Direğine Çarparak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü, Kontrolden Çıkan Araçla Elektrik Direğine Çarparak Hayatını Kaybetti

Adıyaman\'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü, Kontrolden Çıkan Araçla Elektrik Direğine Çarparak Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kalp krizi geçirdiği öğrenilen sürücü Kadir Çoban, otomobiliyle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.09.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücsü kalp krizi geçiren otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpma sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Ortanca Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahta Devlet Hastanesi personeli Kadir Çoban (45) yönetimindeki 02 ACU 744 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meyana gelen kazada sürücü Kadir Çoban ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Kadir Çoban'ın kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kalp Krizi, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Kahta, Kaza, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü, Kontrolden Çıkan Araçla Elektrik Direğine Çarparak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 04:40:08. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü, Kontrolden Çıkan Araçla Elektrik Direğine Çarparak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement