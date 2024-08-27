Adıyaman'da Kamyonet ile Tırın Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da Kamyonet ile Tırın Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman\'da Kamyonet ile Tırın Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

27.08.2024 23:25
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Adıyaman'da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mehmet Yakaryılmaz idaresindeki 34 BCK 989 plakalı kamyonet ile Mehmet Y. idaresindeki 46 ZE 841 plakalı tır Konuklu köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Mehmet Yakaryılmaz ile kamyonette bulunan Batuhan Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mehmet Yakaryılmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kamyonet ile Tırın Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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