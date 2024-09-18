Adıyaman\'da Kış İçin Ayrılan Odunlar Yangınla Küllerleştive

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kış için ayrılan odunlar alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağıazaplı köyünde fıstık bahçesinde bulunan odunlar alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN