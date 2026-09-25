Adıyaman\'da kopan elektrik teli yangın çıkardı, mikser sürücüsü suyla müdahale etti

Adıyaman'da kopan elektrik teli yangın çıkardı, mikser sürücüsü suyla müdahale ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü'nde ikametler arasındaki elektrik kablosu koptu, yere düşen teller otluk alanda yangın çıkardı. Olay yerine gelen bir mikser sürücüsü tazyikli suyla alevlere müdahale etti; yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Adıyaman'da, ikametlerin arasında koparak yere düşen elektrik kabloları kuru ot yangınına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü içerisinde bulunan elektrik kablosunda kopma meydana geldi. Kopan elektrik tellerinin yere temas etmesiyle beraber otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden bir mikser sürücüsü olay yerine gelerek araçta bulunan tazyikli suyla alevlere müdahale etti.
Yangın yapılan çalışmalar sonucunda evlere sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: İHA
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