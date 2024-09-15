Adıyaman'da Korkutan Yangın: 4 Zehirlenme - Son Dakika
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Adıyaman'da Korkutan Yangın: 4 Zehirlenme

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Adıyaman'da 9 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi.

15.09.2024 18:20
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Adıyaman'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan zehirlendi

9 katlı binanın 4'üncü katı alev alev yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 9 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında dumandan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Şehr-i Altun Siteleri A Blokun 4. katında yangın meydana geldi. 9 katlı binanın 4. katında Mahmut Özmercan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada oturan ve dumandan zehirlenen 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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