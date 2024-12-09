Adıyaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavga polisin erken müdahalesiyle son buldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Lisesi yakınlarında iki grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalık grubu dağıtarak kavgayı önledi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Lise Kavgası: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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