Adıyaman'da Menfeze Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı
İlker Küçükavcı'nın aracı menfeze çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da menfeze çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan İlker Küçükavcı idaresindeki 31 ADA 616 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü İlker Küçükavcı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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