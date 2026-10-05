Adıyaman\'da motosiklet ile iki otomobil çarpıştı, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da motosiklet ile iki otomobil çarpıştı, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da motosiklet ile iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da iki otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İsmail A. idaresindeki 06 DJK 283 plakalı motosiklet ile sürücüleri öğrenilemeyen 02 FR 715 plakalı otomobil ve 02 ADB 339 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Şeyma Gül K. ile motosiklet sürücüsü İsmail A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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