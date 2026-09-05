Adıyaman\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Muhammed Yücel ile Yusuf Tapan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.