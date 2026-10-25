Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi kesişiminde üzerinde Özgür Barış G. idaresindeki 02 AFM 238 plakalı motosiklet ile Adalet Ö. idaresindeki 02 ADU 257 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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